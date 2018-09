Asta frequenze 5G: conclusa la prima giornata di rilanci

Vodafone

Telecom Italia

(Teleborsa) -. L'ammontare totale delle offerte vincenti è salito a 2,83 miliardi, con un incremento di 345,4 milioni rispetto alle offerte iniziali.Dopo la sesta tornata di rilanci si è chiusa la procedura di gara per la banda 700 FDD per i blocchi generici con un introito totale di oltre 1,36 mld di euro a cui si aggiunge il blocco riservato già aggiudicato alla società Iliad Italia per un importo pari a 676,47 milioni di euro.Tutti i blocchi per la banda 700 FDD risultano quindi aggiudicati per un ammontare complessivo di 2,039 mld alle società Vodafone Telecom Italia e Iliad Italia. Risulta ancora aperta la procedura per l'assegnazione della 700 SDL e appare vivace la competizione sulla banda 3700 MHz.Alle ore 10.00 di oggi 14 settembre 2018, riprenderà la seduta dedicata ai miglioramenti competitivi.