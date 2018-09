Borse europee chiudono in frazionale rialzo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

alimentare

beni per la casa

viaggi e intrattenimento

sanitario

telecomunicazioni

immobiliare

Saipem

STMicroelectronics

Moncler

Banca Generali

Recordati

Telecom Italia

Atlantia

Zignago Vetro

Enav

De'Longhi

Brunello Cucinelli

El.En

Aeroporto di Bologna

Interpump

Salini Impregilo

(Teleborsa) -, che chiudono le contrattazioni facendo segnare moderati guadagni. Resta. Intanto Wall Street si mostra poco mossa, quando siamo arrivati quasi al giro di boa., con i prezzi al consumo che accelerano nel mese di agosto . Per quanto riguarda la Zona Euro, la bilancia commerciale a luglio si è mostrata in surplus per 17,6 miliardi di euro , in ribasso rispetto al mese precedente ed alle attese degli analisti., che scende a quota 1,166. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,67%.che rimane a quota 235 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,79%.avanza dello 0,57%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,46%., chiudendo la giornata su 20.885 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 23.166 punti. In moderato rialzo il(+0,28%); sulla parità il(+0,19%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,41 miliardi di euro, in calo di 370,3 milioni di euro, rispetto ai 1,78 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,82 miliardi precedenti.Tra i 221 titoli trattati, 105 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 98 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 18 titoli.i settori(+1,55%),(+0,89%) e(+0,81%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,01%),(-0,61%) e(-0,50%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,48%.Buona performance per, che cresce dell'1,86%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,85%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,66%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,06%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,77%),(+3,07%),(+2,52%) e(+2,22%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,07%.Crolla, con una flessione del 2,14%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.