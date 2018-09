Borse europee poco mosse a metà seduta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'scambia a 1.206,3 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 235 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,79%.composta+0,24%, performance modesta perche mostra un moderato rialzo dello 0,34%, resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,31%.In luce i comparti(+1,36%),(+0,72%) e(+0,48%). In fondo alla classifica(-0,79%) e(-0,77%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,12%) dopo la promozione di Bernstein (+1,66%),(+1,61%) e(+1,45%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,90%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%. Discesa modesta per, che cede lo 0,54%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,53%.Tra i(+2,07%),(+1,88%),(+1,82%) e(+1,72%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-2,12%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,05%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.incolore, dopo l' invito di Bankitalia agli aderenti al patto Mincione a inviare istanza di autorizzazione alla partecipazione congiunta posseduta nel capitale dell'istituto.