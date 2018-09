Rimborsi IVA, 30 settembre ultimo giorno per istanze rimborso

(Teleborsa) - Il 30 settembre 2018 è l’ultimo giorno per la presentazione delle istanze di rimborso IVA. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate che spiega come si presenta la richiesta.: quelli stabiliti in Italia che hanno assolto l’IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati nello stesso Stato UE; i soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE; i soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità, che hanno assolto l’IVA in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.Nonostante quest'anno la scadenza (30 settembre) cada di domenica, è perentorio e non prorogabile al successivo giorno lavorativo.