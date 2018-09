Wall Street limita la discesa grazie ai bancari

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

utilities

United Technologies

Boeing

American Express

Travelers Company

Walt Disney

Qurate Retail

Align Technology

Adobe Systems

Shire

(Teleborsa) - Prosegue poco mossa la borsa di Wall Street in una giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti.Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso un aggiornamento sulle vendite al dettaglio , cresciute meno del previsto, e sui prezzi all'importazione che hanno registrato il calo mensile maggiore in due anni e mezzo. Cresce oltre attese, invece, la fiducia dei consumatori , misurata dall'Università del Michigan.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una variazione pari a -0,16%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.900,5 punti. Poco sotto la parità anche il(-0,33%), come l'S&P 100 (-0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,84%),(-0,59%) e(-0,55%).Al top tra i(+1,10%),(+1,08%),(+0,97%) e(+0,67%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,59%.(+2,84%),(+2,70%),(+2,41%) e(+2,37%).