Annamaria Corazza Bildt (Ppe) a TLB: "Per l'Italia guai sottovalutare le parole di Draghi"

(Teleborsa) - "è che le parole pronunciate sull'Italia pochi giorni fa daPresidente della BCE, che ha richiamato il governo a fare i fatti nella Legge di Bilancio,Lo ha detto a Teleborsa, europarlamentare italo-svedese eletta in, al suo secondo mandato, riferendosi, appunto, al monito lanciato dal Presidente di Banca Centrale Europea che, qualche giorno fa, aveva esplicitamente parlato di, invitando il governo diad archiviare il tempo delleper quelloprosegue l'eurodeputata svedese nata e cresciuta in Italia -da parte del Governo italiano, lo stesso Governo che non dà inveceMi riferisco al debito record, alla fuga degli investitori stranieri, per non parlare dei livelli delloche tornano a essere preoccupanti.continua e feroce cons senza avere il coraggio di dire, tra l'altro, che da anndunque non segue assolutamente le indicazioni di Bruxelles.. Bisognerebbe dire piuttosto che mancanoche inveceE ancora:- "Laè il paese che ha più migranti per abitanti di tutta Europa - ha aggiunto Annamaria Corazza Bildt - oltre che il maggior numero di bambini non accompagnati.In Italia sicuramente c'è un'emergenza, un problema che va preso nella dovuta considerazione, ma occorre cercare una soluzione europea. Dire mandiamo via tutti non può essere una soluzione, bisogna lavorare insieme a risposte concrete che consentano di superare- ha sottolineato l'eurodeputata svedese che conosce molto bene il nostro Paese - è quello di creare un caprio espiatorio, facendo leva sullivello di esasperazione della gente.quanto piuttosto quella di mettere a punto politiche di migrazione europee capaci di rispondere quanto meglio possibile a quella che è un'emergenza dei nostri tempi".senza però dare mai una rispostaNon si può pensare di risolvere una questione così delicatapiuttosto che quelli sui quali sono basati tutti i trattati europei. Addirittura vantandosi in pubblico, comeha fatto più volte. Da parlamentare europea dico che l'Europa ha fatto moltissimo e si può e si deve fare sempre di più. Ma la strada giusta per farlo non è certo, e lo ripeto di continuo,cavalcare l'onda di questo populismo dilagante che può danneggiare, ha concluso la Corazza.