Orfini rottama il Pd: "Così non funziona, sciogliamolo e rifondiamolo"

(Teleborsa) - Numeri alla mano, la strada del Pd per riconquistare ilè difficile e in salita. Gli ultimi sondaggi, infatti, lo danno in ulteriore,con un consenso intorno alCosa fare per riguadagnare terreno dopo la preoccupante battuta d'arresto, evitando di precipitare ancora più in basso mentrefanno il pieno di consensi? Sono in tanti a chiedersi se ilQueste le parole del presidente del partitoche aggiunge: "Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di Paese che non condivide le politiche di questo governo. D. Mi rivolgo a tutti, decidiamo insieme la linea politica e la leadership".Questa la posizione del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria Pd, espressa al festival Visionaria a Roma.ha chiarito,- "Che piaccia o no questa è la condizione in cui siamo nel PD e nel centrosinistra. Chi prova a negarlo o è in malafede o pensa ancora di salvarsi facendo il figurante. Ma questa fase non ammette né i figuranti né gli ignavi. Serve andare oltre il renzismo". Queste le parole di Francesco Boccia, deputato del Pd che ha aggiunto: "