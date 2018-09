Borse deboli. Pesa escalation rapporti tra Pechino e Washington

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per le principali borse europee, sulla scorta dei timori di una nuova ondata di dazi USA , per circa 200 miliardi di dollari, sull'import di merci cinesi. Sul fronte italiano, invece, l'attenzione degli investitori resta concentrata sulla manovra di bilancio L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,163: attesi in mattinata la lettura finale dell'inflazione nell'Eurozona e la bilancia commerciale tricolore.Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1.195,3 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,14 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,72%., cede lo 0,56%. Dimessa, -0,23% seguita da-0,33%.il, che scende a 20.827 punti, con uno scarto percentuale dello 0,28%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,99%),(+0,79%) e(+0,56%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,21%),(-0,53%) e(-0,52%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,59%. Bene anche le banche come+0,64%,+0,61% e+0,38%.Giù, invece, le, -1,70%, dopo la nuova delusione in Formula 1.Scende dell'1,46%, mentreperde l'1,13%.Nel lusso, calo deciso per, che segna un -1,11%.del FTSE MidCap,(+3,77%),(+3,40%),(+1,48%) e(+1,40%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.