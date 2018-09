Cembre vende azioni proprie

Cembre

(Teleborsa) -ha venduto, nel periodo dal 10 al 14 settembre 2018, n.proprie al prezzo medio di 25,65 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 64.125 euro, secondo quanto deliberato dagli azionisti in data 26 aprile 2018.A seguito di tale vendita la società detiene un totale di n. 280.041 azioni proprie, pari allo 1,647% del capitale sociale.Nel frattempo oggi a Piazza Affari seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,61%.