Clabo, CdA propone aumento capitale per 4,9 milioni

(Teleborsa) - In forte ribasso, che scambia con un -4,3%.Il CdA della società ha deliberato di sottoporre all'assemblea straordinaria, convocata per il 5 ottobre, un aumento di capitale per massimi 4,9 milioni di euro.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,053 Euro. Rischio di discesa fino a 2,963 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 3,143.