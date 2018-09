Diasorin, nuovo test per diagnosi tubercolosi latente da analisi sangue

DiaSorin

Diasorin

(Teleborsa) -e QIAGEN N.V. annunciano il lancio sul mercato europeo del nuovo test LIAISON QuantiFERON-TB Gold Plus a supporto della diagnosi della tubercolosi latente disponibile sulla famiglia di analizzatori LIAISON.Il nuovo test, frutto della collaborazione tra DiaSorin e QIAGEN, contribuirà ad accelerare la conversione del mercato globale dei test diagnostici per la tubercolosi latente al più moderno test QuantiFERON, basato sull’analisi del campione di sangue.La tubercolosi latente colpisce circa un terzo della popolazione mondiale e nel 5-10% dei casi, se non trattata adeguatamente, si trasforma in tubercolosi attiva, causando circa 1,7 milioni di decessi all’anno e posizionandosi tra le prime dieci cause di morte nel mondo.e permetterà ai clienti di entrambe le società di usufruire del QuantiFERON-TB Gold Plus, il test più avanzato per l’identificazione della tubercolosi latente, sulle piattaforme della famiglia LIAISON.Il titolo, festeggia la notizia a Piazza Affari, con un progresso dello 0,56%.