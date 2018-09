Fare business in Italia non conviene. Meglio in Lettonia e in Lituania

(Teleborsa) -Il dato emerge dai risultati dell', che per il settimo anno stila una classifica degli indicatori economici delle nazioni, in collaborazione con il network di consulenza BDO e con l'Hamburg Institute of International Economics (HWWI).Dunque, secondo la ricercaNonostante un, da 60,49 del 2017 a 62,36 del 2018, il Belpaese perde cinque posizioni,Per quanto riguarda i singoli indicatori, l'Italia migliora per quanto riguarda le(piazzandosi dal 51° al 45° posto), mentre rimane stabile come luogo di produzione (al 25° posto)., i Paesi più attrattivi a livello di business si confermanochiude il podio la. Al quarto posto iche si piazzano invece al comando della classifica della produttività. Perde quattro posizioni la Germania (ora al 12° posto), mentre son ben nove i gradini in meno occupati dalla Francia (ora al 28° posto).