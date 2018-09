Giù il comparto tecnologico a Milano (-1,83%), It Way si muove verso il basso

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre è debole l'Ilha chiuso a 58.897,83 in diminuzione di 1.100,84 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in calo a 505,07, dopo aver avviato la seduta a 508,57.Nel, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,17% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice tecnologia, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto tecnologia, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,79% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,14%.