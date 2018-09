GPI acquista azioni proprie

GPI

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 10 e il 14 settembre 2018 inclusi, complessive n.proprie, pari allo 0,019% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato unitario di Euro 8,9313 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 26.793,98.A seguito degli acquisti comunicati in data odierna, GPI detiene direttamente 23.596 azioni proprie, pari allo 0,148% del capitale sociale.Intanto in Borsa rimane sostanzialmente invariata la seduta per l'azienda leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, che scambia sui valori della vigilia.