L'indice del settore telecomunicazioni inverte rotta dopo quattro ribassi consecutivi (+2,98%)

(Teleborsa) - Balzo per ilche non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'e riporta una performance del 2,98%.Intanto l'mostra un +0,1%, dopo un inizio di giornata a 272,31.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,01%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,62%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,60%.