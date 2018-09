Parlamento UE: a 10 anni da crisi finanziaria, Italia maglia nera per debito pubblico e disoccupazione

(Teleborsa) - A 10 anni dallache ha ridisegnato gli equilibri economici mondiali, l'Europa porta ancora le ferite di quella che è stata la peggiore recessione della sua storia. Oggi, nella zona euro, il. In Grecia, secondo i dati del Parlamento UE, è aumentato del 178,6% del prodotto interno lordo nel 2017 (rispetto al 103,1% del 2007), delnel 2017 (era al 99,8% nel 2007) e delnel 2017 (era il 35,6% nel 2007).In risposta alla crisi, lehanno fatto alcuni passi importanti per preservare l'integrità della zona euro. L'unione bancaria da questo punto di vista mira a fornire requisiti più rigorosi per le banche attraverso una supervisione a livello europeo e garantisce che ogni singolo deposito fino asia protetto.L'UE ha anche creato ilper discutere e coordinare le politiche economiche a livello nazionale e dell'UE, garantendo una supervisione più attenta dei bilanci nazionali e prestando maggiore attenzione ai livelli del debito.Nonostante queste misure, tuttavia, gli investimenti nell'UE sono diminuiti drasticamente durante la crisi a causa della scarsa fiducia degli investitori. Il piano Juncker, il, è stato istituito per aumentare la quantità di investimenti rimuovendo gli ostacoli e le barriere ai flussi di denaro.L'unione dei mercati dei capitali è stata istituita per consentire alle imprese di raccogliere liquidità sui mercati dei capitali, piuttosto che essere esclusivamente dipendente dai prestiti bancari. Gli effetti della crisi sono però ancora avvertiti in alcuni paesi dell'UE.La Grecia ha abbandonato il suoe l'attuale tasso di disoccupazione nel Paese si attesta al 19,5%. Anche la disoccupazione giovanile rimane particolarmente elevata, pari al 39,7% in Grecia, al 33,4% in Spagna e al 30,8% in Italia.