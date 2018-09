Ryanair chiama, il mercato risponde

Ryanair

(Teleborsa) - Dal 12 settembre scorsoha avviato la campagna autunnale di reclutamento del personale italiano di cabina, tecnici e piloti.Il piano di assunzioni, annunciato dalla compagnia aerea all'inizio dell'anno, prevede oltre 3250 posti di lavoro a copertura delle posizioni di assistenti di volo, piloti, ingegneri, senza escludere le opportunità riservate a figure da inserire nei settori IT, Sales & Marketing, Digital Experience, Finanza e Commerciale.Il primo appuntamento è stato a Catania, seguito venerdì 14 da Milano e Bergamo, mentre il 20 settembre è in calendario Napoli, prima di tornare in Lombardia il 28 settembre. A seguire, tappe a Pescara e Venezia (3 ottobre), Bari (5 ottobre), Roma (9 ottobre), ancora Napoli (11 ottobre), Cagliari (19 ottobre), Pisa (25 ottobre) per chiudere con Palermo (31 ottobre).L’iter di selezione per gli Assistenti di Volo prevede la somministrazione di un test in lingua inglese e un colloquio con i responsabili HR Ryanair. Per partecipare ai Cabin Crew Day è richiesto ai candidati un abbigliamento formale, non saranno ammessi coloro che adotteranno un look casual. Alle donne si richiede di indossare una gonna al ginocchio, con collant color carne e camicia, mentre gli uomini dovranno avere pantaloni lunghi e camicia.Le campagne di reclutamento richiamano centinaia di giovani, attratti dalla possibilità di avviarsi a una esperienza professionale in una compagnia aerea. Ciò a dispetto delle polemiche sulla tipologia dei contratti di cui il personale Ryanair gode.