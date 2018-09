Seduta euforica per il comparto bancario a Piazza Affari (+2,23%), exploit di Banca MPS

settore bancario italiano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, grazie al sensibile miglioramento dello Spread . Buono anche l'andamento dell'che guadagna 216,85 punti, a quota 9.927,55.L'intanto guadagna 1,27 punti, dopo un inizio di seduta a quota 106,83.Tra i titoli del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,60%.Effervescenteche archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,61%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,33%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,07%.Rialzo marcato perche archivia la sessione in utile dell'1,39% sui valori precedenti.Modesto recupero sui valori precedenti perche conclude in progresso dello 0,74%.Tra ledi Milano, prepotente rialzo perche archivia la sessione con una salita bruciante del 2,68% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,74% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,46%.