Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

Caterpillar

3M

Procter & Gamble

Coca Cola

Apple

McDonald's

Visa

Microsoft

Express Scripts

American Airlines

Henry Schein

Dollar Tree

Jd.Com

Workday

Netflix

Microchip Technology

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 26.154,67 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.904,98 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%; senza direzione lo(-0,07%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, i settori(-1,39%) e(-1,27%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,92%),(+0,78%),(+0,75%) e(+0,72%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,66%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08%.Tra i(+3,71%),(+1,46%),(+1,20%) e(+1,10%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,2 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,90%.Sensibili perdite per, in calo del 3,25%.