A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,71%; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.904,31 punti. Variazioni negative per il(-1,47%); in frazionale progresso lo(+0,57%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,27%),(+0,89%) e(+0,62%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,40%),(+2,14%),(+1,97%) e(+1,50%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,13%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%.(+4,94%),(+4,29%),(+4,02%) e(+2,92%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,23 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,23%.