Arabia Saudita, la metro di Riyadh sceglie tre eccellenze italo-francesi

(Teleborsa) - L'sceglie il meglio per laselezionando ilcomposto da alcune eccellenze italiane nel campo ferroviario,, e dalla big franceseUn contratto che ha undi 10,9 miliardi di Riyals, la valuta dell’Arabia Saudita, ed equivalenti a circa(o 2,5 miliardi di euro). Più in dettaglio,, che si occupa specificatamente di segnalazioni ferroviarie, è leader della commessa che si aggiudica pro quota per un valore d, assieme alche si aggiudica un ordine dacirca ed al gruppocon un contratto daLa gara indetta dalla, l'Ente governativo per lo sviluppo urbano e della mobilità della Capitale saudita, riguarda la gestione dei(O&M) delleche si estende per una lunghezza di 113 chilometri. I servizi previsti dal contratto sono di vario tipo e comprendono sia la gestione della circolazione ferroviaria e la sicurezza (treni, sistemi segnalazione ecc.), sia l’assistenza passeggeri, il Facility Management (fornitura di servizi a supporto della gestione operativa) e la manutenzione delle opere civili (stazioni, parcheggi, depositi).servizi previsti dal contratto comprendono la gestione della circolazione ferroviaria, la sicurezza, l’assistenza e l’informazione ai passeggeri, il Facility Management (fornitura di servizi a supporto della gestione operativa), la manutenzione delle opere civili (stazioni, parcheggi, depositi) e di tutto il sistema di trasporto (treni, segnalamento, sistemi di telecomunicazione e trazione elettrica)., già presente da 15 anni sulla metro di Riyadh per la linea 3 (Orange Line) come parte del consorzio, ANM2,ha commentato molto positivamente la commessa. "Sono molto contento perché questofocalizzata sul business di", ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale, aggiungendo che questa commessa "ha una grande rilevanza" per l'azienda che cosìAnche la francese, presente in Arabia Saudita da 60 anni ed attiva sulla metro della capitale con un sistema metro integrato per le linee 4,5 e 6 (linee Gialla, Verde e Viola), ha commentato con molto entusiasmo l'esito della gara. "Questo contrattonel supporto aidel Paese per una rete di trasporti.", ha commentato, Vice Presidente Senior per la regione del Medio Oriente e Africa del Gruppo industriale, aggiungendo "siamo, inoltre soddisfatti di lavorare a stretto contatto con i nostri partner del consorzio FLOW"."Questo progetto ènel mondo, in coerenza con il nuovo piano industriale,", ha affermato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, agigungendo "lavoreremo con i membri del Consorzio FLOW per assicurare il successo dell’operazione con gliche contraddistinguono da sempre il Gruppo FS Italiane".