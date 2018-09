Asta frequenze 5G: proseguono i rilanci degli operatori

(Teleborsa) -. Lo rende noto il(MISE) al termine della la quarta giornata della fase dei rilanci per l'assegnazione delle frequenze per il 5G.Alla procedura hanno partecipato le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia "A conclusione di questa giornata l'ammontare totale delle offerte ha raggiunto quota 3.496.302.258,00 euro, con un incremento di 1.015.299.454,00 euro rispetto alle offerte iniziali. Continua quindi la competizione sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 1.292.700.000,00 euro mentre ad oggi non risultano ancora offerte per la banda 700 SDL".Alle ore 10.00 di domani, mercoledì' 19 settembre 2018, riprenderà la seduta dedicata ai miglioramenti competitivi.