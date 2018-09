Borse europee deboli

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. A pesare sul sentiment degli investitori è la decisione presa dall', di procedere con nuovi dazi sui beni importati dalla Cina . A Piazza Affari sotto la lente degli investitori resta la manovra di bilancio , con il ministro dell'Economia Giovanni Tria impegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL Sul mercato Forex, poco mosso l', a 1,168, in una giornata priva di dati macroeconomici. L'è sostanzialmente stabile su 1.199,6 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,23%.Sulla parità lo, che rimane a quota 240 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,85%., vanta un timido progresso dello 0,22%. Restano vicino alla parità(+0,16%) e+0,22%.A Milano ilche si attesta sui valori della vigilia a 21.081 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,32%),(+1,82%) e(+1,05%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,47%),(-0,77%) e(-0,66%).di Milano, troviamo(+4,57%),(+2,54%),(+2,51%) e(+2,44%). Passa in negativo, -2,12%, nel giorno del piano strategico Seduta negativa anche per le banche, come, -1,14% e, -0,88%.del FTSE MidCap,(+4,14%),(+3,09%),(+1,98%) e(+1,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.