Fusione Alstom - Siemens, Poupart-Lafarge: sono ottimista

Alstom

(Teleborsa) - La decisione definitiva sulla fusione avverrà a gennaio 2019 probabilmente il 28. Lo ha detto, Presidente e Amministratore Delegato didopo aver partecipato a Berlino alla presentazione del treno regionale dellePop, prodotto dal gruppo da lui presieduto, e del Rock di. "".L'esame del dossier per la fusione tra i due colossi è in corso presso la Commissione europea Antirtust, che dovrà verificare se la fusione provocherà un impatto europeo e addirittura globale. Il processo di fusione è iniziato a settembre del 2017.Si tratta di un esame complesso vista la grandezza delle due società, due veri e propri giganti nei diversi paesi dove operano.Dal matrimonio nascerà, infatti, un gruppo di 62.300 dipendenti (34.500 di Alstom in diversi paesi e 28.200 di Siemens), in grado di competere a armi pari con il colosso cinese