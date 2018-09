Il settore servizi per la finanza in territorio positivo (+1,09%), notevole balzo in avanti per Banca Generali

comparto dei servizi finanziari in Italia

EURO STOXX Financial Services

FTSE Italia Financial Services

comparto servizi per la finanza europeo

listino principale

Banca Generali

Exor

Azimut

Ftse MidCap

Anima Holding

Banca Ifis

Tamburi

small-cap

Gequity

Tecnoinvestimenti

Mutuionline

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'Ilha aperto a 84.631,48, in aumento di 922,39 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilsi è mosso con cautela a 455,45, dopo aver avviato la seduta a 454,08.Nel, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,31% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,69%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,61%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,92%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,18%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,63%.Tra ledi Milano, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,97%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,62%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,62%.