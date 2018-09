Lavoro, la Nota trimestrale congiunta evidenzia un mercato in salute

(Teleborsa) -hanno pubblicato la consueta Nota trimestrale congiunta sulle tendenza dell'occupazione.in leggera accelerazione rispetto al trimestre precedente. Le dinamiche del mercato del lavoro si sono sviluppate in un contesto di lieve rallentamento della crescita del PIL (+0,2% in termini congiunturali e +1,2% su base annua) rispetto al ritmo registrato nei due trimestri precedenti., in notevole crescita (+0,5 punti percentuali) rispetto al trimestre precedente.e supera di oltre tre punti il valore minimo del terzo trimestre 2013 (55,4%), sfiorando il livello massimo del secondo trimestre del 2008 (58,8%).in termini sia di occupati (+2,0%) sia di posizioni lavorative riferite ai settori dell’industria e dei servizi (+2,6%). Ciò trova conferma nei dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tratte dalle Comunicazioni Obbligatorie (CO) (+425 mila posizioni lavorative nel secondo trimestre 2018 rispetto al 2017) e nei dati dell’Inps-Uniemens riferiti alle sole imprese private (+392 mila posizioni lavorative al 30 giugno 2018 rispetto al 30 giugno 2017).Con riferimento alla tipologia contrattuale, l’aumento congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti sulla base delle CO riguarda. Se le prime crescono per il secondo trimestre consecutivo, a ritmi più accentuati per un aumento delle trasformazioni, le posizioni a termine aumentano ininterrottamente dal secondo trimestre 2016.(80,3%), in aumento rispetto al 78,2% registrato nel secondo trimestre del 2017, che in termini di saldi tra attivazioni e cessazioni continua per il nono trimestre consecutivo (+361 mila). Questi segnali si confermano per le imprese industriali e dei servizi che mostrano, secondoun nuovo incremento (+335 mila su base annua). Contestualmente, le posizioni lavorative a tempo indeterminato presentano una crescita nei dati sia delle CO (+64 mila posizioni) sia dell’Inps (+57 mila posizioni).Secondo i dati Istat sulle forze di lavoro,e il relativo tasso. Significativo l’impatto dell’invecchiamento della popolazione che contribuisce a spiegare la, indotta anche dall'allungamento dell’età pensionabile.accaduti e denunciati all'Inail nel secondo trimestre del 2018 sono stati 207 (di cui 154 in occasione di lavoro e 53 in itinere), in diminuzione del 9,6% rispetto al secondo trimestre del 2017.nel secondo trimestre del 2018 sono state 16.193, in lievissima riduzione (-0,4%, 62 casi in meno) rispetto all'analogo trimestre dell'anno precedente.