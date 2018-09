Mercati cauti. A Milano spicca la corsa di Ferrari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza dimessa per le principali borse europee dopo che l', come temuto, ha proceduto con nuovi dazi sui beni importati dalla Cina . A Piazza Affari sotto la lente degli investitori resta la manovra di bilancio , con ilimpegnato a difendere la soglia dell'1,6% nel rapporto di deficit/PIL.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, privo oggi di indicazioni macro rilevanti. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 68,72 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,87%., segna un quasi nulla di fatto. Discesa modesta per-0,27%. Dimessa, che resta incollata sui livelli della vigilia., con ilche si attesta a 21.107 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,90%),(+0,82%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,64%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,57%) nel giorno del debutto dell'AD Camilleri e della presentazione del nuovo piano industriale.Toniche anche(+0,88%),(+0,62%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche, che ottiene -0,80%., mostra un calo frazionale dello 0,76% ed, dello 0,71%. Giornata fiacca anche per, che segna un calo dello 0,65%.di Milano,(+1,98%),(+1,65%),(+1,47%) e(+1,27%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,55%.