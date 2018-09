Positivo il mercato americano in avvio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

Caterpillar

Chevron

Dowdupont

Microsoft

Verizon Communication

Merck & Co

Wal-Mart

CSX

Netflix

Micron Technology

Qualcomm

Regeneron Pharmaceuticals

The Kraft Heinz

Dollar Tree

Pepsico

(Teleborsa) -, come anticipato dall'andamento dei futures a stelle e strisce.Gli investitori sembrano aver messo da parte, per il momento, le tensioni per la. L'amministrazione Trump ha proceduto con nuovi dazi sui beni importati da Pechino , che a sua volta minaccia ritorsioni arriva solo l' indice NAHB sulla fiducia del settore immobiliare.L'indiceregistra un rialzo dello 0,22%, l'un +0,36% a 2.899 punti. In moderato rialzo il(+0,54%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,58%),(+0,51%) e(+0,51%). Tra i peggiori troviamo i comparti(-0,48%) e(-0,41%).Al top tra i(+1,56%),(+0,91%),(+0,73%) e(+0,65%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,64%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.(+1,58%),(+1,55%),(+1,49%) e(+1,45%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,80%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%. Tentenna, che cede lo 0,92%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,78%.