Rally per il comparto del commercio in Italia (+2%), seduta effervescente per Basicnet

settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

comparto vendite al dettaglio europeo

listino milanese

Marr

small-cap

Basicnet

Unieuro

CHL

(Teleborsa) - Guizzo per ilche non si cura dell'andamento in rosso dell'Ilha aperto la giornata a quota 146.818,2, con uno scatto di 2.940,64 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità il, che arretra a quota 491,78, dopo una partenza a 495,19.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,44%.Tra ledi Milano, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,77%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,02%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,81%.