Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia (+0,99%)

(Teleborsa) - Scambi positivi per il, decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 146.818,2, in crescita dello 0,99%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in tono negativo a quota 490,82 dopo aver avviato la seduta a 495,19.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,50%.Tra le azioni del, bene, con un rialzo dell'1,36%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,12%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,81%.