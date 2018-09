TLC, gara 5G: in terza giornata offerte a 3,2 miliardi

Telecom Italia

(Teleborsa) - Alle ore 19:15 di ieri, 17 Settembre, si è conclusa la terza giornata della fase dei miglioramenti competitivi per la procedura di assegnazione delle frequenze per il 5G , che ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone eL’ammontare totale delle offerte vincenti al momento è pari a oltre 3,2 miliardi di euro, con un incremento di quasi 800 milioni rispetto alle offerte iniziali.Molto, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 1,07 milioni di euro, mentreUna nuova seduta per la fase in corso è prevista per oggi 18 settembre 2018.