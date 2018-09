Wall Street in rialzo a metà seduta

Dow Jones

(Teleborsa) -, con l'indiceche mostra un rialzo dello 0,64%. Sulla stessa linea l', che si porta a 2.905,32 punti. In rialzo il(+0,89%), come l'S&P 100 (0,6%).. L'amministrazione Trump ha proceduto con nuovi dazi sui beni importati da Pechino , che a sua volta ha annunciato ritorsioni l' indice NAHB sulla fiducia del settore immobiliare è rimasto stabile nel mese di settembre In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,99%),(+0,79%) e(+0,74%).del Dow Jones,(+2,19%),(+2,12%),(+1,53%) e(+1,50%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-0,69%.Tra i(+4,27%),(+3,18%),(+3,10%) e(+2,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,88%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,75%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.