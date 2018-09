Estate bollente per il mercato dell'auto in Europa

Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

(Teleborsa) - Estate più che positiva per il mercato dell'auto in Europa. Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (ACEA),su base annua attestandosi a 1,134 milioni, poco al di sopra di quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia) che salgono del 29,8% a 1,171 milioni. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono salite del 28,1% a 980 mila unità.Ladell'anno per i 28 Paesi Membri(a 10,8 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta a +5,9%. L'area dell'Euro incrementa le vendite del 5,1%.mentre vola quello della(+24,7%). Ancora più consistente l'incremento in(+40%) e in(+48%). Bene quello del(+23,1%).Per quanto concerne i singoli marchi,nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che sale al 6,3% dal 5,9% registrato nello stesso mese dell'anno precedente.Il Gruppomostra una salita delle immatricolazioni del 41% con la quota al 27,1% dal 25,2% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa, il Grupposegna un +17,9% con una quota in calo dal 15,4% al 13,9%, mentre la connazionalesegna un +57,8% con una quota in miglioramento al 12,3% dal 10,3%. Le tedeschefanno rispettivamente -2,8% e un +6,5%.