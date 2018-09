FCA

(Teleborsa) - Ottimo avvio di giornata per le azioni, al momento best performer tra le blue chip di Piazza Affari con un rialzo di quasi 2 punti percentuali.La big italo-statunitense beneficia dei dati sulle immatricolazioni di auto in Europa che hanno evidenziato per il Gruppo, relativamente al mese di agosto, un rialzo delle vendite del 38,9%.A trainare i risultati sono i marchi Jeep (+158,1% in agosto) e Alfa Romeo (rispettivamente +80,3%).