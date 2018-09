Il comparto bancario a Piazza Affari in tono rialzista (+1,15%), guizzo positivo per Banca MPS

settore bancario italiano

EURO STOXX Banks

FTSE Italia Banks

indice bancario europeo

BPER

Unicredit

Intesa Sanpaolo

listino milanese

Banca MPS

doBank

Credem

Banca Carige

Banca Finnat

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 9.936,96 per portarsi a quota 10.039,4, con un guadagno di 114,17 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 110,42, dopo aver avviato la seduta a 108,64.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,51% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,43%.Bene, con un rialzo dell'1,34%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonistache chiude la seduta con un rialzo del 6,10%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,92%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,51%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva perche avanza bene e porta a casa un +1,15%.Moderatamente al rialzo la prestazione diche chiude con una variazione percentuale dello 0,60%.