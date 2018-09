Maugeri, Formigoni condannato in appello per corruzione a 7 anni e 6 mesi

(Teleborsa) - Condannato a 7 anni e 6 mesi l'ex governatore della regione Lombardiasul caso San Raffaele-Maugeri. La Corte d'Appello di Milano ha aggravato la pena (in primo grado era stato condannato a 6 anni), per aver ottenuto, secondo l'accusa, una serie di utilità, tra cui l'uso di yacht, vacanze e cene, per favorire i due enti con delibere di giunta per circa 200 milioni di rimborsi pubblici.E' la condanna massima per corruzione. Caduta, invece, l'accusa di associazione a delinquere.