Piazza Affari apre con il segno più. FCA in pole su dati immatricolazioni

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

vendite al dettaglio

automotive

viaggi e intrattenimento

alimentare

beni industriali

Fiat Chrysler

Intesa Sanpaolo

Brembo

Prysmian

Atlantia

MARR

Zignago Vetro

Fincantieri

OVS

IMA

(Teleborsa) -, confortate dall' andamento positivo delle Borse asiatiche Gli investitori sembrano ormai aver, anche se resta viva la speranza per un accordo commerciale tra le due potenze che possa scongiurare una ulteriore escalation.Dal fronte macroeconomicoche potrebbero fornire anticipazioni sulle prossime mosse di politica monetaria della Banca Centrale inglese, mentre stamane quella del Giappone ha confermato la propria linea ultra espansiva.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,06 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,77%.sale di un frazionale +0,3%,dello 0,46%,dello 0,20%.Il listino milanese mostra invece un +0,36% sul, proseguendo la; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 23.597 punti. In frazionale progresso il(+0,22%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,68%),(+0,98%) e(+0,71%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,50%) e(-0,41%).di Piazza Affari spicca(+1,47%) dopo i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04%. Composta, che cresce di un modesto +0,94%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che lascia sul parterre il 2,07% con il mercato poco convinto dal bilancio pubblicato ieri pomeriggio Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%.del FTSE MidCap,(+2,38%),(+2,00%),(+1,84%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede lo 0,93%.