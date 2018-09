Piazza Affari vira in negativo. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Dopo un avvio in frazionale rialzo il listino italiano si è portato sotto la parità in un'Europa senza direzione.Gli investitori attendono eventuali sviluppi della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina , divisi tra il pessimismo per una possibile escalation e l'ottimismo per un compromesso tra le due potenze economiche.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,169. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 69,74 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a 235 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,83%.sale di un frazionale +0,31%. Piattamentreguadagna lo 0,32%., che scende a 21.166 punti, con uno scarto percentuale dello 0,29%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 23.456 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,14%); in moderato rialzo il(+0,4%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,30%),(+1,06%) e(+0,96%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,37%),(-1,00%) e(-0,85%).di Milano si posiziona(+1,60%) seguita a ruota da(+1,55%), che oggi beneficia dei dati sulle immatricolazioni di auto in Europa . Sempre nel settore automotive brilla(+1,20%) mentre nel lusso si fa avanti(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che cede l'1,85% all'indomani della pubblicazione dei dati di bilancio Soffrono anche-1,56%,con un decremento dell'1,41% e, che soffre un calo dell'1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,69%) in attesa dei conti,(+3,58%),(+2,11%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,35%.Crolla, con una flessione del 2,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%.