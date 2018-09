Scuola, assunzioni docenti: Miur conta di recuperare 10 mila posti dal Fit

(Teleborsa) - Dopo aver portato a termine appena 25.105 immissioni in ruolo, su 57.332 programmate e finanziate, ilcerca di correre ai ripari introducendo una deroga temporale, sino alla fine del 2018, che permetterebbe di salvare l’assunzione a livello giuridico, per poi partire con quella effettiva dal prossimo 1° settembre.Il Miur cerca di recuperare una parte delle oltre 32 mila mancate immissioni in ruolo attraverso il: si tratta di un accantonamento di posti per dei docenti neo-abilitati, che tuttavia non prenderanno concretamente servizio da subito sul posto che verrà loro assegnato.Il sindacatoè pronto a difendere le nuove immissioni in ruolo di chi supererà l'anno di prova, qualora la Corte Costituzionale dovesse bocciare il concorso riservato come per le maestre diplomate magistrale. Nel frattempo, rimarrebbero comunque vuote altre 20 mila cattedre da poter assegnare con la riapertura delle Graduatorie ad esaurimento: mantenendo lo sbarramento delle GaE, invece, si andrà verso una sicura stagione di ricorsi e di disorganizzazione scolastica, con decremento certo dell’offerta formativa, dovuto alla mancata continuità didattica, e con l’aumento esponenziale del precariato scolastico che già oggi, con la percentuale record del 13% su una platea di oltre 800 mila cattedre, incarna un pessimo esempio di organizzazione degli organici della PA.