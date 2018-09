comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

FTSE Italia Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

listino milanese

Diasorin

(Teleborsa) - Giornata cauta per il, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dell'Ilha aperto a quota 161.217,69, evidenziando un timido -0,13% rispetto alla chiusura precedente, mentre ilvale 806,06, dopo aver iniziato gli scambi a 805,58.Tra le medie imprese quotate sul, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,59%.