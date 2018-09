Si muove in territorio negativo il comparto alimentare a Piazza Affari (-1,26%)

indice del settore alimentare italiano

EURO STOXX Food & Beverage

FTSE Italia Food & Beverage

settore Alimentare europeo

Campari

Ftse MidCap

Parmalat

small-cap

Valsoia

Centrale del Latte D'Italia

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 83.956,49, in diminuzione di 1.069,45 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina gli scambi in tono negativo a 559,38, dopo aver avviato la seduta a 563,62.Tra ledi Piazza Affari dell'indice alimentare, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,43%.Tra le azioni del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,02%.Tra ledi Milano, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,00% sui valori precedenti.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,03%.