Wall Street in lieve rialzo

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,61%, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.907,95 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,05%); poco sopra la parità lo(+0,25%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,76%) e(+1,12%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,12%) e(-1,35%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,91%),(+2,88%),(+2,49%) e(+1,58%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,65%.scende dell'1,33%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.(+4,93%),(+4,54%),(+4,39%) e(+3,42%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,20%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,18%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.