Alstom selezionata per fornitura treni del Grand Paris Express

Alstom

(Teleborsa) - Nuova commessa per. Société du Grand Paris in accordo con Île-de-France Mobilités ha selezionato il Gruppo industriale francese per lo, in seguito ad una procedura negoziata, preceduta da un bando di gara emesso nel 2014.e copre lo”Siamo orgogliosi della fiducia che Île-de-France Mobilités ci ha rinnovato e della decisione di Société du Grand Paris di assegnarci questo nuovo contratto. Siamo, inoltre, lieti di contribuire con questo nuovo progetto al piano del governo di duplicare la rete metro di Parigi nei prossimi 15 anni” ha commentato, Presidente e Amministratore delegato di Alstom.