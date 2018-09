Banca Carige, nominato il nuovo CdA. Pietro Modiano Presidente

(Teleborsa) - E' ufficialmente nato il nuovo Board di Banca Carige. L' Assemblea degli azionisti dell'Istituto ligure, apertasi questa mattina , ha infatti, composto da, che ha una partecipazione del 27,55% nell'Istituto ligure , ha ottenuto, quella del(9,99% del capitale sociale dopo il pronunciamento del Tribunale di Genova mentreIldi Carige, proclamato durante l'assemblea, èmentre ilQuesti, in ordine di quozienti di voti raccolti, i(lista Malacalza),. Quest'ultima è in realtà risultata la dodicesima eletta ma è stata "recuperata" in virtù delle norme sulle quote rosa, al posto di Angelo Busani, che era risultato l'undicesimo eletto.Nel dettaglio(30,55% sul totale),dei presenti (16,77% del capitale totale),del capitale presente (8,85% del totale), mentredel capitale presente (1,8% del totale).