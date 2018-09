Corte Distrettuale di Rotterdam competente sul procedimento contro Petrobras

(Teleborsa) - La Corte distrettuale disi è pronunciata a favore dio la Fondazione)Nessuna decisione nel merito, dunque, per l'azione collettiva di coloro che hanno richiesto un risarcimento per le perdite correlate allo scandalo "" ovvero "". Le indagini della polizia federale brasiliana iniziate il 17 marzo 2014 e ancora in corso cercano di fare luce su un sistema di presunte tangenti all'interno dell'azienda petrolifera statale, venute allo scoperto grazie alla dichiarazioni del pentito. Un giro del valore di 10.000 milioni di real brasiliani. Secondo le forze dell'ordine è la più grande operazione anti-corruzione nella storia del Brasile.Il 23 gennaio 2017,ha avviato un'azione collettiva internazionale per gli investitoriche hanno acquistato titoli del gruppo al di fuori degli Stati Uniti e che hanno subito danni a seguito da quanto emerso dalle indagini.Laha anche deliberato che la clausola di arbitrato contenuta negli articoli di incorporazione di Petrobras non preclude alla Fondazione la richiesta di un risarcimento per conto degli azionisti che hanno visto lesi i propri diritti.da parte sua nega tutte le accuse presentate e continua a prendere le misure necessarie per difendere i suoi interessi.