Enel Green Power Espana avvia costruzione parco solare

Endesa

(Teleborsa) -("EGPE"), la società per le rinnovabili diIl più grande della società in Spagna. L’investimento complessivo nella costruzione dell’impianto ammonta a circa 59 milioni di euro".. A regime, l’impianto solare fotovoltaico, composto da 248.000 pannelli fotovoltaici, sarà in grado di generare circa 150 GWh all'anno, evitando l’emissione annuale in atmosfera di circa 105.000 tonnellate di CO2.che supporteranno i team nella costruzione di alcune parti dell’impianto, con benefici in termini di sicurezza e qualità, come ad esempio una maggiore precisione e rapidità nello svolgimento dei lavori. Questo progetto è parte del programma di EGP per la digitalizzazione e automazione delle attività di Ingegneria e Costruzione.