Eni gas e luce incontra le Associazioni dei Consumatori

Eni

(Teleborsa) - Analizzare i diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura anche al fine di tutelare al meglio i clienti. E' stato questo l'obiettivo dell'riconosciute dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).Al vaglio le, la(call center) e digitale, laper la gestione energetica della propria abitazione, la, i sgrazie anche alla disponibilità degli ecobonus.Particolare attenzione è stata dedicata agli: dall’Osservatorio Congiunto per l’autoregolazione sulle attivazioni non richieste, al Protocollo di conciliazione paritetica, riconosciuto dall'ARERA, conforme alla modalità ADR (Alternative Dispute Resolution) finalizzato a risolvere eventuali controversie.Durante l’incontro sono stati, il canale telefonico dedicato alle Associazioni, che hanno mostrato un notevole interesse per laL’incontro odierno ha rappresentato la settima tappa di un, con l’obiettivo di far conoscere i servizi messi a disposizioni dei clienti e di ascoltare le esigenze del territorio.