Il comparto media dell'Italia lima qualche punto (-0,32%)

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 10.655,22, con una flessione dello 0,32% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 225,49, dopo aver aperto a 226,13.Nel, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,57%.Tra le medie imprese quotate sul, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,66%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,98%.Tra le azioni del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,63%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,84% sui valori precedenti.Giornata incolore per, che chiude la giornata del 20 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.