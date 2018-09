Il settore automotive dell'Italia in rialzo (+1,01%), guizzo positivo per Sogefi

comparto italiano auto e ricambi

(Teleborsa) - Rialzo per il, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'Ilha aperto a 210.958,77, in aumento di 2.127,28 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 534,18, dopo aver avviato la seduta a 525,12.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,50% sui valori precedenti.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,69%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,67%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 2,52%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,76%.