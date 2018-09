Modesto rialzo per il settore beni di consumo italiano (+0,55%), exploit di OVS

comparto dei beni di largo consumo

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Goods

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE MIB

Fiat Chrysler

Ferrari

Brembo

media capitalizzazione

OVS

Technogym

Ftse SmallCap

Csp Int Ind Calze

Sogefi

Rosss

(Teleborsa) - Si muove con moderazione il, che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell'Ilha aperto a 135.479,55, con una risalita di appena 747,78 punti rispetto alla vigilia, mentre l'segna un forte incremento dello 0,75% a 380,37.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,50%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,69%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,67%.Tra i titoli adell'indice beni di consumo, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,23%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,08%.Tra le azioni del, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,19%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,52%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,45%.